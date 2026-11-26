Su vida estuvo marcada por la vocación de ayudar a los demás. Como bombero voluntario, Jordi Quiroga Cuellar estuvo presente en situaciones de emergencia y prestó servicio cuando otras personas necesitaban auxilio. Sin embargo, hoy es él quien necesita de la solidaridad de la población para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida.

El joven de 30 años, estudiante universitario y bombero voluntario, permanece internado en una clínica privada luego de sufrir un grave accidente de tránsito. Mientras trabajaba como mototaxista, fue embestido por otro vehículo, hecho que le provocó lesiones de consideración, entre ellas fracturas en el cráneo y una mano, además de la pérdida de parte de una pierna.

La gravedad de las heridas impidió que los médicos pudieran salvarle la extremidad. El propio Jordi relató la difícil situación que atravesó: “Ya no se pudo recuperar la pierna porque se ha perdido mucho tiempo”, señaló.

Pero su tratamiento todavía no ha terminado. Ahora necesita someterse a una nueva intervención quirúrgica para realizar una limpieza y verificar que no existan complicaciones por posibles infecciones.

“Ahorita está diciendo que hay que hacer otro post operatorio para hacer limpieza y ver que nada de lo infeccioso de lo que estuvo harto tiempo se haya colado ahí”, explicó su entorno familiar.

Los gastos médicos ya representan una carga económica difícil de afrontar. La familia necesita reunir alrededor de 60.000 bolivianos para cubrir esta nueva etapa del tratamiento, mientras Jordi permanece postrado en cama, imposibilitado de retomar sus actividades laborales.

Su madre, Yaneth Cuéllar, viajó desde el departamento del Beni para acompañarlo durante su internación. Es profesora de profesión y reconoce que los recursos económicos ya no son suficientes para continuar enfrentando los gastos.

“Ahorita estábamos al borde de los 60.000 bolivianos y no contamos con los recursos económicos. Yo soy maestra de profesión y, bueno, llegar hasta acá nos cuesta, es difícil”, manifestó con preocupación.

La situación también representa un duro golpe para un joven que dedicaba parte de su tiempo a servir a la sociedad. Al recordar su labor como bombero voluntario, Jordi expresó: “Estaba a cargo de los incendios”.

Hoy, desde su cama de internación, su pedido es llegar a los corazones de quienes puedan colaborar. Su mensaje es sencillo, pero está cargado de esperanza: “Pedirle ayuda a todas las personas que puedan con un granito de arena se puede llegar hasta lo más alto”, clamó.

La familia hace un llamado a la población boliviana, instituciones y personas de buen corazón para que puedan aportar económicamente y ayudar a reunir los recursos que Jordi necesita para continuar con su tratamiento.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse directamente con su madre, Yaneth Cuéllar, a través de los números habilitados en pantalla o realizar su aporte escaneando el código QR.