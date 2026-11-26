La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo explicó los requisitos, criterios de habilitación, causales de exclusión y cronograma de pagos del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II), durante un webinar gratuito dirigido al público en general.

Entre los principales requisitos para acceder al beneficio está contar con una cédula de identidad vigente, tanto para el beneficiario como para el titular de cobro, en caso de que corresponda. Además, se estableció que una persona solo podrá recibir el bono por un único criterio, incluso si cumple las condiciones de varios grupos.

¿Quiénes pueden recibir el PEPE II?

El programa contempla seis grupos de beneficiarios:

Personas que reciben el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy.

Beneficiarios por discapacidad visual registrados en el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC).

Personas con discapacidad grave o muy grave inscritas en el Sistema de Información para el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD).

Adultos mayores que reciben la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad).

Beneficiarios del sector educación registrados mediante el Registro Único de Estudiantes (RUDE/UIE).

Personas de centros de acogimiento y centros penitenciarios.

La Gestora aclaró que quienes cumplan más de un criterio no recibirán pagos duplicados, debido a que el beneficio se asignará por una sola condición.

Cédula vigente, requisito obligatorio

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto Supremo 5768, contar con una cédula de identidad vigente es un requisito indispensable para acceder al PEPE II.

La identidad será validada mediante la interoperabilidad entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), la Gestora y el Servicio General de Identificación Personal (Segip).

En caso de no contar con un documento vigente o presentar un error que no pueda ser subsanado, el sistema aplicará el rechazo automático.

¿Quiénes están excluidos del beneficio?

Entre las causales normativas de exclusión se encuentran:

Personas titulares o derechohabientes del Sistema de Reparto que figuren en planillas de pago de septiembre de 2026.

Jubilados que reciban una pensión, ya sea en curso de pago o suspendida, como titulares o derechohabientes en planillas de septiembre de 2026.

Personas que reciban pensiones por riesgos previsionales de la Seguridad Social de Largo Plazo en septiembre de 2026.

Asegurados dependientes, consultores o cooperativistas mineros con aportes pagados correspondientes al periodo de cotización de julio de 2026, acreditados hasta septiembre de 2026.

Esta última exclusión contempla una excepción para los asegurados independientes.

Padres de familia: diferencias entre educación y discapacidad

Uno de los aspectos explicados durante el webinar es la diferencia entre el beneficiario del sector educación y los menores que reciben beneficios por discapacidad.

En el sector educación, el padre, la madre o el tutor es considerado el titular directo del beneficio por tener a su cargo hijos matriculados en unidades educativas fiscales o de convenio.

Por tanto, las condiciones de inhabilitación, como tener un salario formal, realizar aportes o recibir una pensión, se aplican directamente al adulto. Si el padre está inhabilitado, sus dos o más hijos tampoco podrán acceder al PEPE II por este criterio.

En cambio, en beneficios como el Bono Anual de Indigencia del IBC o la discapacidad grave y muy grave del SIPRUNPCD, el titular del derecho es el menor de edad.

En estos casos, el padre o tutor puede realizar el cobro en representación del niño o adolescente, aunque tenga un trabajo formal, realice aportes o reciba una pensión.

Esta diferencia está respaldada por el artículo 5, parágrafo II, del Decreto Supremo 5713, y el artículo 2, parágrafo III, del Decreto Supremo 5768, que establecen que las causales de exclusión se evalúan sobre la persona beneficiaria y no sobre quien ejerce su representación legal o tutela.

¿Cuánto se pagará y cuándo comienza el cobro?

El PEPE II contempla tres pagos de Bs 250 cada uno, que suman un total de Bs 750 por beneficiario habilitado.

El cronograma establece diferentes periodos de cobro según el grupo:

Grupo general: comprende gestantes, personas con discapacidad, sector educación y centros de acogimiento y penitenciarios. El primer pago comienza el 23 de noviembre de 2026. El segundo corresponde a enero de 2027 y el tercero a marzo de 2027.

Renta Dignidad: los adultos mayores sin jubilación o renta recibirán los pagos de manera bimensual alternada. El primer pago está previsto para diciembre de 2026, el segundo para febrero de 2027 y el tercero para abril de 2027.

También se habilitará el cobro de cuotas rezagadas para las personas que no pudieron retirar el beneficio durante su periodo regular.

¿Dónde presentar reclamos o solicitar correcciones?

La Gestora implementará el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos (MAQR) mediante su plataforma institucional denominada G-Cliente.

Este sistema permitirá registrar, gestionar y hacer seguimiento a consultas, quejas y reclamos de los beneficiarios.

Sin embargo, la responsabilidad de corregir, actualizar y validar los datos corresponde a cada entidad fuente, entre ellas los ministerios de Salud y Educación, el Instituto Boliviano de la Ceguera, la Gestora, el Ministerio de Gobierno y los gobiernos departamentales.

Estas instituciones deberán atender las observaciones, verificar la identidad de los titulares de cobro y remitir las modificaciones correspondientes.