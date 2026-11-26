El analista José Luis Santistevan se pronunció sobre la denuncia presentada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien aseguró haber recibido información sobre un supuesto intento de involucrarlo en un proceso judicial para amedrentarlo.

Cochamanidis denunció públicamente este jueves 26 de noviembre que buscarían construir un caso en su contra sin fundamentos. Su denuncia fue recogida por distintos medios nacionales, aunque todavía no se ha acreditado públicamente la existencia de esa presunta maniobra.

Al referirse a esta situación, Santistevan expresó su respaldo al dirigente cívico y cuestionó la situación del Ministerio Público.

"Lo que denuncia el presidente del Comité Cívico, en todo su derecho y con toda la razón del mundo, es porque la Fiscalía sigue siendo la misma", sostuvo.

El analista afirmó que, a su criterio, las estructuras judiciales no han experimentado cambios suficientes para garantizar su independencia respecto del poder político.

Santistevan señaló que uno de los principales problemas es la continuidad de autoridades judiciales y fiscales que, según su valoración, formaron parte de anteriores administraciones.

"La Fiscalía sigue siendo la misma que cuando estaba Mariaca o Ceballos. Es un instrumento corrupto, instrumentalizado por el poder político", afirmó.

El analista insistió en que la permanencia de determinadas estructuras y funcionarios genera desconfianza sobre la independencia de las investigaciones.

"Los jueces, vocales y fiscales siguen siendo los mismos. ¿Qué quiere decir lo mismo? Quiere decir que el poder político los sigue instrumentalizando", manifestó.

Estas afirmaciones constituyen cuestionamientos y valoraciones del analista; no demuestran por sí mismas que todos los funcionarios mencionados hayan cometido actos de corrupción o recibido instrucciones políticas.

Otro de los puntos destacados por Santistevan fue la necesidad de modificar el mecanismo de designación de los fiscales departamentales.

El analista recordó que desde el Comité pro Santa Cruz se ha planteado que estas autoridades sean elegidas por las asambleas legislativas departamentales, como una alternativa al actual sistema de designación centralizada.

La propuesta también ha sido defendida públicamente por Cochamanidis, quien pidió descentralizar la selección de autoridades fiscales para fortalecer la representación regional.

Santistevan consideró que el Comité Cívico cumple un papel importante en la defensa de las demandas ciudadanas y en el debate sobre las reformas institucionales.

El analista también expresó preocupación por la presencia de autoridades interinas en distintas instancias de la administración de justicia.

"¿Quién está seguro con esos fiscales interinos? ¿Quién está seguro con jueces interinos? ¿Quién está seguro con vocales interinos?", cuestionó.

A su juicio, la situación genera incertidumbre sobre la independencia y estabilidad de las instituciones encargadas de investigar y administrar justicia.

"El gran problema es que la mano del poder político sigue dentro de la Justicia y sigue dentro de la Fiscalía", concluyó.