El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que no dejará de pronunciarse sobre los temas que afectan al país y Santa Cruz, luego de recibir información sobre un posible proceso en su contra.

El dirigente afirmó que estos mensajes buscan amedrentarlo, aunque aclaró que hasta el momento no existe ninguna actuación oficial.

Cochamanidis explicó que la información llegó al Comité Cívico a través de dos o tres fuentes y que decidió hacerla pública para evitar que la población sea sorprendida ante cualquier eventual procedimiento.

"Es información que nos llegó al Comité, a mi persona, ya de dos, tres fuentes; entonces había que salir y dar a conocer esto», señaló.

Ante esta situación, pidió que cualquier investigación se desarrolle de manera transparente y respetando las garantías legales.

"Que sea totalmente legal, que se respete el debido proceso en caso de que se llegue a algo. Aquí no tenemos nada que ocultar, siempre hemos actuado de cara al pueblo", manifestó.

El dirigente también consideró que los mensajes podrían estar relacionados con las posiciones críticas que mantiene sobre diferentes asuntos nacionales.

"Si es que se da este tipo de amedrentamiento, seguramente es porque a alguien le estamos estorbando. A alguien no le gusta que estemos siendo incisivos en muchas cosas que hay que cambiar y arreglar en este país", sostuvo.

Finalmente, ratificó que continuará con su labor al frente de la institución cívica y advirtió que no dejará de expresar sus posiciones. "Los intereses de Santa Cruz, los intereses de los cruceños, no se negocian ni se callan", expresó.