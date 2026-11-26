El Torno, La Guardia y Porongo reportan las principales afectaciones. El COED advierte que las lluvias se reactivarán en las próximas horas y pide a los municipios reforzar las tareas de prevención para evitar inundaciones y pérdidas humanas.

“Vamos a evitar entrar en desastres”. Con esa advertencia, el director del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jorge Santistevan, alertó sobre el riesgo de nuevas inundaciones en Santa Cruz debido a las crecidas extraordinarias de los ríos y anunció que la Gobernación activó la alerta roja.

La preocupación se concentra principalmente en los municipios de El Torno, La Guardia y Porongo, donde las intensas lluvias provocaron crecidas y algunas afectaciones. Sin embargo, el COED advirtió que otros ríos del departamento también presentan incrementos en sus caudales, aunque todavía no alcanzan niveles extraordinarios.

Santistevan explicó que las lluvias volverán a intensificarse en las próximas horas, lo que podría generar mayores caudales de agua, con más velocidad y altura, especialmente en las cuencas altas y medias.

“Desafortunadamente las lluvias intensas se van a reactivar y esto significa entrar en alerta roja”, señaló en contacto con el programa El Mañanero.

La autoridad indicó que la alerta implica reforzar las acciones de prevención y respuesta ante posibles inundaciones, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la Ley 602 de Gestión de Riesgos.

En ese marco, explicó que los municipios deben actuar inicialmente con sus propios recursos y, si la emergencia supera su capacidad de respuesta, corresponde la intervención de la Gobernación. Si la situación también rebasa las capacidades departamentales, se activa la participación del Gobierno nacional.

No obstante, aclaró que la Gobernación ya está tomando medidas preventivas ante el riesgo de nuevas crecidas.

Piden evacuar las riberas y suspender trabajos en los ríos

Entre las principales medidas, Santistevan pidió a los municipios informar a sus habitantes sobre el peligro de permanecer cerca de los ríos, especialmente en sectores donde trabajan dragueros y otras personas que realizan actividades en las riberas.

“Los municipios prácticamente evacúen a aquellas personas que viven en las riberas de los ríos”, recomendó, al advertir que las crecidas podrían afectar con mucha probabilidad a quienes permanecen en esas zonas.

También pidió suspender los trabajos en los cauces y evitar el cruce de ríos con vehículos o a pie, debido al riesgo que representan los fuertes caudales.

La autoridad mencionó que los municipios deben continuar con la limpieza de calles, canales y sistemas de drenaje, debido a que la acumulación de basura y otros obstáculos provoca anegamientos en barrios y avenidas.

“Hay que ponerles mucha atención a aquellos ríos” que presentan mayores riesgos, sostuvo, al mencionar entre ellos al Piraí, Surutú, Parapetí, Yapacaní e Ichilo, además de los cursos de agua de la región de Cordillera.

Advierten de posibles pérdidas en el sector productivo

La crecida de los ríos también genera preocupación por las posibles afectaciones a las zonas agrícolas, donde las inundaciones pueden dañar cultivos y poner en riesgo a las comunidades asentadas alrededor de las áreas de producción.

Santistevan recordó que semanas atrás se reportó la pérdida de más de 17.000 hectáreas de granos en municipios del norte cruceño, desde San Pedro hasta Hardeman.

Ante ese antecedente, aseguró que la Gobernación realizó trabajos preventivos junto al Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) y la Secretaría de Medio Ambiente, con el objetivo de cerrar boquetes y reparar infraestructura que había sido afectada anteriormente por las crecidas.

Explicó que estas labores buscan proteger tanto a los productores como a las comunidades cercanas, para evitar que las inundaciones provoquen daños mayores y obliguen a trasladar poblaciones.

“Estamos asegurando que las comunidades que están asentadas no sean trasladadas a otros lugares”, afirmó.

Asimismo, indicó que el Servicio Departamental de Caminos trabaja en la identificación de rutas afectadas por las lluvias.

Tres municipios reportan afectaciones

El director del COED informó que, hasta el momento, los municipios con mayores afectaciones son El Torno, La Guardia y Porongo. También se registraron problemas en algunos barrios de Santa Cruz de la Sierra, donde el agua ingresó a domicilios debido a dificultades en la limpieza de los sistemas de drenaje.

Sin embargo, aclaró que las afectaciones todavía no alcanzan una magnitud que obligue a declarar una situación de desastre.

“Evidentemente, hay cierta emergencia, pero los municipios no se han declarado en desastre porque ellos están atendiendo y tienen la capacidad”, explicó.

Aunque no precisó la cantidad de personas afectadas, señaló que los reportes corresponden principalmente a habitantes de barrios de los tres municipios mencionados.

Santistevan insistió en que las autoridades locales deben informar a la población y continuar con las tareas de limpieza y prevención, debido a que las lluvias persistirán y podrían agravar la situación.

“Lo importante, no hemos entrado a una situación de desastre de ningún municipio”, remarcó.

Sostuvo que la alerta roja busca anticiparse a un escenario más complicado y evitar que las crecidas de los ríos provoquen mayores daños en las comunidades y zonas productivas del departamento.