La Unidad de Bomberos Antofagasta informó sobre el hallazgo de restos óseos de una mujer en Sud Yungas, quien se encontraba reportada como desaparecida.

En un operativo conjunto entre Bomberos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y comunarios de la zona, se localizaron restos óseos y prendas de vestir que corresponderían a una mujer de aproximadamente 57 años.

“Lograron identificar restos óseos y asimismo vestimenta que coincidían con la víctima que estaba desaparecida”, informó el director departamental de Bomberos de La Paz, Juan José Torrico.

El hallazgo se produjo luego de las labores de rastrillaje en el sector de Bartolomé, ubicado en la localidad de Charoplaya, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz.

Los elementos encontrados serán sometidos a las actuaciones investigativas correspondientes para confirmar la identidad de la persona y esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: ABI.