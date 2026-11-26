El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 26 de noviembre una jornada de tormentas eléctricas, lluvias y temperaturas cálidas, asimismo la sensación térmica se mantiene templada.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con precipitaciones y temperaturas que se mantienen templadas.

La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 9°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 4°C y máxima de 15°C.

Oruro tendrá tormentas eléctricas, alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 7°C y 24°C.

Potosí presentará una jornada con tormentas eléctricas, alta probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre 8°C y 23°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con lluvias con un leve descenso de temperaturas.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 15°C y 25°C.

Sucre tendrá lluvias, alcanzando valores entre 13°C y 18°C.

Tarija tendrá una jornada de lluvias; además se presentarán temperaturas que irán de los 16°C a los 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano algunas temperaturas descendieron, este pronóstico se ve acompañado con la presencia de jornadas con precipitaciones de gran magnitud.

Santa Cruz tendrá tormentas eléctricas con alta probabilidad de lluvias y temperaturas entre 21°C y 29°C.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas acompañada de alta probabilidad de lluvias y una mínima de 25°C con una máxima de 35°C.

Cobija tendrá una jornada con lluvias y temperaturas entre 25°C y 38°C.