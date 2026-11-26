El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves 26 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,86 por dólar estadounidense, tres centavos más que la cotización registrada el miércoles, cuando se situó en Bs 11,83.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este jueves?

En el mercado paralelo, el dólar también registró incrementos durante las últimas horas. Según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com, este jueves la cotización se ubica en Bs 12,06 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12,04 para la compra y Bs 12,03 para la venta. Esto representa un aumento de dos centavos en la compra y uno en la venta.

De esta manera, el dólar paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones son valores de referencia, por lo que no constituyen un tipo de cambio oficial.

Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.