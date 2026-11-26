Si al verificar el estado del Bono PEPE II un ciudadano figura como inhabilitado, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habilitó tres canales oficiales para resolver sus consultas y revisar su situación.

Esta medida busca brindar respuestas directas a quienes enfrenten observaciones dentro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad sin necesidad de acudir en vano a las agencias bancarias.

Las personas que requieran asistencia o aclaraciones sobre su inhabilitación pueden comunicarse mediante las siguientes vías:

Plataforma web: ingresando directamente al portal de consultas https://consultapepe.gestora.bo.

ingresando directamente al portal de consultas https://consultapepe.gestora.bo. Línea gratuita: llamando al número telefónico 800101610.

llamando al número telefónico 800101610. WhatsApp: escribiendo al número de atención 67195524.

Al momento de acudir a ventanilla, es obligatorio presentar la siguiente documentación:

Carnet de Identidad: original y vigente.

original y vigente. Fotocopia de C.I.: debidamente firmada y con un número de celular o referencia anotado.

debidamente firmada y con un número de celular o referencia anotado. Fotocopia de Carnet de Discapacidad: únicamente en los casos que corresponda.

Cronograma y horarios bancarios

El pago general del beneficio arrancó el lunes 23 de noviembre de 2026 bajo un cronograma escalonado por día de nacimiento que suma una fecha cada jornada hasta completar el mes, comenzando con los nacidos del 1 al 23 el lunes, del 1 al 24 el martes y del 1 al 25 el miércoles.

Por su parte, los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad pero no cuentan con una renta de jubilación cobrarán recién a partir de diciembre de 2026.

Finalmente, las autoridades reiteraron que el monto asignado no caduca si el titular no cobra en el día exacto que le corresponde, pudiendo acercarse cualquier jornada posterior.

Las entidades financieras habilitadas en el país atienden entre las 07:00 y las 20:00 horas, según el horario interno de cada banco.