La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo habilitó dos vías oficiales para que los ciudadanos puedan verificar de manera rápida si son beneficiarios del Bono PEPE II.

Esta herramienta de consulta busca facilitar el acceso a la información del Programa Extraordinario de Protección y Equidad antes de que la población acuda a cobrar a las entidades financieras.

Para comprobar si el incentivo económico está disponible a su nombre, los interesados tienen a su disposición dos mecanismos gratuitos y directos:

Código QR: escaneando la imagen para confirmar la habilitación del pago.

Plataforma web oficial: ingresando al portal digital www.gestora.bo para realizar la consulta en línea desde cualquier dispositivo.

Contexto del cronograma y modalidades de pago

El desembolso de este beneficio económico arrancó en todo el país este lunes 23 de noviembre de 2026 bajo un sistema escalonado según el día de nacimiento de cada ciudadano. La atención en ventanillas bancarias sigue un orden progresivo para evitar filas en las sucursales:

Lunes 23 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes. Martes 24 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes. Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes. Días siguientes: la habilitación continuará avanzando diariamente bajo el mismo criterio hasta completar todo el mes.

Por otra parte, la normativa establece un calendario diferenciado para los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad pero que no cuentan con una renta de jubilación, quienes cobrarán recién desde diciembre de 2026. Finalmente, las autoridades recordaron que el dinero no se pierde si no se cobra en la fecha exacta asignada y que los bancos atienden entre las 07:00 y las 20:00 horas según el horario de cada entidad.