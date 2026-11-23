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La institución encargada del sistema de reparto en el país difundió de manera oficial las jornadas específicas en las cuales los beneficiarios podrán acceder al cobro de sus rentas y el aguinaldo correspondiente.
23/11/2026 17:27
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Ante la proximidad de las festividades de fin de año en Bolivia, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) ha hecho oficial el calendario que regirá la cancelación de los beneficios económicos para el sector pasivo.
La medida busca garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes de manera ordenada, segura y accesible en las diferentes regiones del país.
Fechas clave del desembolso
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