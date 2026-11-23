Ante la proximidad de las festividades de fin de año en Bolivia, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) ha hecho oficial el calendario que regirá la cancelación de los beneficios económicos para el sector pasivo.

La medida busca garantizar que los beneficiarios reciban sus haberes de manera ordenada, segura y accesible en las diferentes regiones del país.

Fechas clave del desembolso

1 de diciembre : Habilitación del abono directo en cuentas bancarias, disposición en puntos de pago externos y atención en ventanillas del Banco Unión a nivel nacional.

: Habilitación del abono directo en cuentas bancarias, disposición en puntos de pago externos y atención en ventanillas del Banco Unión a nivel nacional. 2 de diciembre : Despliegue inicial para el beneficio de pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto.

: Despliegue inicial para el beneficio de pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto. 3 de diciembre: Expansión del operativo de pago a domicilio para cubrir el resto de los departamentos del país.