La Paz, 23 nov (EFE).- La impunidad en los casos de feminicidio en Bolivia, donde solo el 5,7 % de los más de 1.000 casos registrados entre 2013 y 2024 llegó a una sentencia, no responde a una falla puntual, sino a una cadena de prácticas institucionales que se articulan desde la denuncia hasta el proceso judicial, según un estudio cualitativo basado en diez casos de feminicidio y tentativa de feminicidio



La investigación, que fue presentada este lunes por el estatal Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización (Sepmud) y la ONG Alianza por la Solidaridad/ActionAid, identifica mecanismos como la revictimización, la negligencia, la corrupción institucional, la intimidación y el encubrimiento de los agresores, entre otros factores, que contribuyen a perpetuar la impunidad.

La autora de la investigación, Tania Quilali, explicó que "no hay un cuello de botella" o una sola institución que falle, sino que las distintas prácticas institucionales identificadas se "articulan" cuando se da un caso de violencia machista.

Video: EFE.