El Fiscal General del Estado a.i., José Armando Urioste, informó que trabaja de manera paralela en dos acciones: la designación de fiscales interinos para garantizar la continuidad del servicio y, la convocatoria nacional para la selección de fiscales departamentales, proceso que continúa en curso en cumplimiento de la normativa legal del Ministerio Público.

“La convocatoria que se ha realizado a nivel nacional para fiscales departamentales sigue en curso, se está avanzando paso a paso, está en la etapa de presentación de expedientes, luego viene la calificación de méritos, para luego pasar al examen de competencia”, aseveró Urioste.

El Fiscal General explicó que actualmente se trabaja con fiscales interinos, “los cuales son como emergencia de resolver los casos que están en trámite para no dejar de lado el servicio”. Con esta medida, la institución busca que los casos en trámite sigan siendo atendidos sin interrupciones mientras concluye el proceso de selección.

La autoridad dijo que se estima que a finales de diciembre se tenga una decisión final respecto a la selección de fiscales departamentales. El objetivo de la institución es contar con fiscales departamentales que hayan ingresado mediante concurso de méritos, examen de competencia y un proceso de selección totalmente transparente.

Fuente: Fiscalía General del Estado.