A partir del 29 de noviembre, todos los padres de familia o tutores podrán cobrar el Bono Juancito Pinto sin importar la terminación de su cédula de identidad.

El desembolso del incentivo escolar de Bs. 300 comenzó este lunes 26 de octubre bajo un sistema escalonado que busca evitar aglomeraciones en las entidades financieras del país.

Calendario de pagos y modalidad irrestricta

Durante las primeras cinco semanas, el Ministerio de Educación organizó la entrega en las ciudades según el último dígito del documento de identidad del padre, madre o tutor registrado para el trámite.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre: cédulas terminadas en 1 y 2.

cédulas terminadas en 1 y 2. Del 2 al 8 de noviembre: cédulas terminadas en 3 y 4.

cédulas terminadas en 3 y 4. Del 9 al 15 de noviembre: cédulas terminadas en 5 y 6.

cédulas terminadas en 5 y 6. Del 16 al 22 de noviembre: cédulas terminadas en 7 y 8.

cédulas terminadas en 7 y 8. Del 23 al 28 de noviembre: cédulas terminadas en 9 y 0.

cédulas terminadas en 9 y 0. Desde el 29 de noviembre: cobro irrestricto a nivel nacional para cualquier terminación de carnet.

Una vez concluida esta fase, el cobro quedará completamente libre en todo el territorio nacional, sumándose a las áreas rurales donde no rige restricción numérica.

Para la gestión 2026, el incentivo económico registra un aumento del 50% al pasar de Bs. 200 a Bs. 300 por cada estudiante habilitado.

Bajo esta nueva escala, un hogar con dos hijos inscritos recibirá un total de Bs. 600, mientras que una familia con tres estudiantes beneficiarios accederá a Bs. 900.

Alcance nacional y requisitos para los beneficiarios

El beneficio alcanza a cerca de 2.262.000 estudiantes de primaria, secundaria y centros de educación especial pertenecientes a unidades educativas fiscales y de convenio.

Aunque el 98,2% de los alumnos ya figura en las listas oficiales, alrededor de 40.000 estudiantes aún deben regularizar su inscripción en sus respectivos colegios mientras el sistema continúe habilitado.

Para hacer efectivo el retiro del dinero, únicamente debe presentarse el padre, la madre o el tutor previamente registrado en el sistema educativo.

El dígito que determina la fecha de atención en ventanilla corresponde exclusivamente al carnet de este adulto responsable y no al documento del menor de edad.