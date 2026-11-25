Para hacer efectivo el cobro del Bono PEPE II en las entidades financieras habilitadas en Bolivia, los beneficiarios deben presentar de manera obligatoria su documento de identidad junto con respaldos físicos específicos.

Contar con esta documentación completa en ventanilla permitirá agilizar la atención y evitar rechazos durante el desembolso del Programa Extraordinario de Protección y Equidad.

Los documentos que todo ciudadano debe llevar al momento de acudir al banco son los siguientes:

Carnet de Identidad: original y vigente.

original y vigente. Fotocopia de C.I.: debe estar debidamente firmada e incluir un número de celular o teléfono de referencia.

debe estar debidamente firmada e incluir un número de celular o teléfono de referencia. Fotocopia de Carnet de Discapacidad: únicamente en los casos que corresponda.

Verificación previa y cronograma de pagos

Antes de dirigirse a una sucursal bancaria, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recuerda que los ciudadanos pueden comprobar si están habilitados mediante dos canales oficiales: llamando a la línea gratuita 800 10 1610 o ingresando al portal web www.gestora.bo.

El calendario general de desembolsos inició el lunes 23 de noviembre de 2026 bajo un sistema escalonado según el día de nacimiento de cada titular. La atención en los bancos avanza bajo el siguiente orden:

Lunes 23 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 23 de cada mes. Martes 24 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 24 de cada mes. Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes.

personas nacidas entre el 1 y el 25 de cada mes. Jornadas siguientes: el cronograma continuará sumando un día de nacimiento por fecha hasta completar todo el mes.

Asimismo, los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad pero no cuentan con una renta de jubilación cobrarán este beneficio a partir de diciembre de 2026.

Finalmente, la institución reiteró que el dinero no se pierde si el ciudadano no acude en su fecha exacta y que las entidades financieras atienden entre las 07:00 y las 20:00 horas según el horario de cada banco.