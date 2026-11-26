El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó y publicó la cotización oficial del dólar estadounidense a través de su sitio web institucional a las 23:30 de este miércoles.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad financiera, el Tipo de Cambio Oficial (TCO) para este jueves 26 de noviembre se sitúa en 11,86 bolivianos por cada dólar estadounidense. Esta nueva cifra representa un ajuste al alza frente a los 11,83 bolivianos registrados durante la jornada del miércoles 25 de noviembre.

La cotización oficial del dólar en Bolivia se ubicó en Bs 11,86 para el jueves 26 de noviembre de 2026.

Detalles de la cotización:

Jueves 26 de noviembre: Bs 11,86 por dólar

Miércoles 25 de noviembre: Bs 11,83 por dólar

El ente emisor recuerda a la ciudadanía y a los actores económicos que esta referencia cambiaria refleja la dinámica del mercado financiero nacional y sirve de base para las operaciones comerciales y financieras estipuladas bajo la normativa vigente. Las actualizaciones diarias pueden verificarse de manera oficial en el portal web del Banco Central de Bolivia.