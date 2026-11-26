La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) instruyó a todos los importadores privados de combustibles reportar obligatoriamente los precios de venta de los carburantes que comercializan en el territorio nacional, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La disposición fue comunicada este miércoles 25 de noviembre, en medio de las repercusiones por el incremento del precio del diésel y el debate sobre los costos de comercialización de combustibles importados por empresas privadas.

"La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) instruye a las personas naturales o jurídicas privadas con autorización de importación vigente a reportar el precio de venta de cada combustible importado autorizado que comercialicen en el país", señala el comunicado oficial.

Precios deberán incluir obligatoriamente el IVA

La entidad reguladora estableció que los importadores deberán informar el precio de comercialización de cada combustible autorizado y que los montos reportados deberán contemplar los impuestos correspondientes.

"El precio de venta reportado debe incluir obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA)", precisa el documento.

Esta disposición alcanza a las personas naturales y jurídicas privadas que cuentan con autorización vigente para importar y comercializar carburantes en Bolivia.

Importadores deberán informar cada modificación de precios

La ANH también determinó que los reportes deberán actualizarse cada vez que los importadores modifiquen sus precios de venta.

"El reporte deberá enviarse a preciosimportadores@anh.gob.bo cada vez que se actualice el precio de venta", establece el comunicado.

De esta manera, los operadores privados deberán comunicar a la entidad reguladora las variaciones que apliquen a los combustibles importados que comercializan en el mercado nacional.

ANH advierte sanciones por incumplimiento

La institución advirtió que las personas y empresas que incumplan esta obligación estarán sujetas a las sanciones correspondientes, de acuerdo con las disposiciones que regulan la actividad de importación y comercialización de carburantes.

"El incumplimiento dará lugar a las sanciones que correspondan, conforme al Decreto Supremo N.º 5644 y a la normativa sectorial vigente", señala el pronunciamiento.

La determinación se conoce después de que el Gobierno explicara que los importadores privados pueden comercializar combustibles a precios de mercado, diferentes del precio regulado para el producto importado por YPFB.

Con esta instrucción, la ANH establece la obligación de informar los precios que aplican los operadores privados y sus respectivas actualizaciones, aunque el comunicado no fija un precio único de venta para estos importadores.