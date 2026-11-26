Representantes del sector avícola sostuvieron una reunión con el titular de la Intendencia Municipal de Cochabamba para presentar la estructura detallada de sus costos de producción y justificar las fluctuaciones en el precio de la carne de pollo, en medio de los operativos de control desplegados en los centros de abasto.

El dirigente del sector, Iván Carreón, explicó que el encuentro tuvo como objetivo demostrar con respaldo técnico que los productores atravesaron una gestión crítica, operando durante la mayor parte del año a pérdida.

"Este año que estamos ya terminando ha sido muy malo para el sector productivo porque casi todos los meses hemos estado por debajo del costo de producción. Cuando hay un repunte, muchas veces el ama de casa y los consumidores se molestan, pero es bueno que sepan que el precio que están pagando por un kilo de carne de pollo no cubre los costos", señaló Carreón.

Riesgo de descapitalización y alza por oferta y demanda

Durante la exposición ante la autoridad municipal, los avicultores advirtieron que sostener precios por debajo del margen operativo está debilitando financieramente a las granjas, lo que podría provocar una reducción en la crianza de aves y afectar el abastecimiento local.

"¿Qué es lo que va a pasar en un corto periodo de tiempo si esto se mantiene? Que los avicultores se van a debilitar y van a bajar la producción. Va a haber menos oferta de carne de pollo y los más damnificados van a ser el ama de casa y el ciudadano de a pie, porque por oferta y demanda va a haber una tendencia a subir", alertó el representante.

Carreón añadió que la actividad avícola se rige por ciclos estacionales en los que el productor asume pérdidas temporales con la expectativa de compensarlas en las siguientes camadas. Con la entrega formal de la hoja de costos, el sector espera que la Intendencia Municipal cuente con criterios técnicos claros al momento de fiscalizar los precios en los mercados de la ciudad.