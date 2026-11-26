La emblemática Casa Melchor Pinto, situada en el corazón de Santa Cruz de la Sierra, celebra su décimo aniversario con una magna exposición colectiva que reúne a ochenta creadores visuales.

"Este es el festejo de los 10 años de la Casa Melchor Pinto, es un regalo para Santa Cruz y tenemos una exposición muy importante que reúne a 80 artistas que ya han pasado por aquí", destacó Analía Villarroel, directora cultural de la institución.

La muestra invita a los participantes a plasmar desde su propia perspectiva el valor que este recinto tiene en sus carreras y en la escena artística local.

"Ellos nos están mostrando a través de su mirada lo que significa para ellos la Casa Melchor Pinto, y nosotros súper agradecidos de que hayan aceptado el reto, que hayan aceptado la invitación y sean parte de estos primeros 10 años", subrayó Villarroel durante la inauguración.

En este contexto, la directora cultural indicó que están "emocionados y agradecidos con el público, con los medios que siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos, pero quiero dejar claro que la Casa no fuera nada sin los artistas y sin el público que apoya”.

Un homenaje a la generosidad que dio origen al espacio

La velada estuvo marcada por el reconocimiento a Charito Melchor Pinto, quien cedió esta propiedad privada para convertirla en un centro dedicado exclusivamente al fomento artístico.

Sarita Mansilla, asesora de Cultura y Turismo de la Gobernación cruceña, recordó el origen filantrópico del inmueble y entregó un cuadro conmemorativo en honor a la benefactora durante el momento más emotivo de la noche.

Celebración de los 10 año de la Casa Melchor Pinto. Foto: Gabriel Andrade | Red Uno.

El testimonio de quienes crecieron en sus salas

Entre los expositores presentes destacó la artista plástica Jessica Kuljis, quien rememoró el impacto decisivo que tuvo este recinto en el inicio de su trayectoria profesional.

"Para mí personalmente es muy importante esta casa, me acogió por primera vez cuando hice mi primera exposición ‘Florecer’ y de verdad que no podía faltar", expresó la creadora.

La exposición aniversario consolida a este espacio como un punto de encuentro indispensable para la identidad y el talento de la región oriental.

"Agradezco la oportunidad que me dio esta casa para mostrarme, para sentirme orgullosa de ser cruceña y poder pertenecer a un espacio tan maravilloso como este; son 80 artistas que se han unido a celebrar los 10 años y bueno, vamos por toda una vida y que esta casa siga acogiendo a todos aquí en Santa Cruz", concluyó Kuljis.