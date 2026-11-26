Alex Franco, un joven estudiante y trabajador de 26 años, lucha por recuperar su movilidad en una unidad de terapia intensiva luego de sufrir la fractura de cuatro vértebras en el aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada del martes a la altura del kilómetro 4 de la avenida Villazón. Su familia inició una campaña solidaria para reunir al menos 100.000 bolivianos destinados a una cirugía de emergencia, mientras la Policía asegura tener un 90% de avance para identificar al chofer prófugo.

El siniestro se produjo alrededor de las 04:00 de la madrugada del martes, cuando un camión embistió violentamente por detrás al vehículo conducido por Franco —que se encontraba estacionado a un costado de la vía— y lo arrastró entre 10 y 15 metros. Tras el impacto, el conductor del motorizado de alto tonelaje escapó del lugar sin prestar auxilio, dejando a la víctima atrapada entre los fierros retorcidos, de donde tuvo que ser rescatada mediante el corte de la carrocería.

Urgencia médica y pedido de solidaridad

Internado en la clínica Arévalo, el joven requiere con urgencia la colocación de platinos y material quirúrgico especializado en la columna para evitar una pérdida irreversible de sensibilidad y movimiento.

Su hermana, Katerin Aleida Franco, relató entre lágrimas la difícil situación económica y emocional que atraviesa su hogar, conformado por sus padres de la tercera edad y ella como madre soltera, quienes dependían en gran medida del trabajo del joven.

"Necesitamos recaudar un fondo de 100 mil bolivianos o más, ya que él necesita hacerse poner platinos y demás material entre las vértebras, que han quedado totalmente fracturadas. Él tiene 26 años, es joven, tiene una vida por delante; estaba estudiando y salía a trabajar para solventar sus gastos y ayudar a mis papás", expresó Katerin, advirtiendo además que el cuadro médico ha sumido a su hermano en una profunda depresión ante el temor de quedar sin movilidad.

Asimismo, la mujer hizo un llamado directo al conductor prófugo y a su entorno familiar para que se entregue a las autoridades: "Sus familiares deben saber que el auto ha llegado a su casa destrozado; que se pongan la mano al pecho y que se entregue, porque están arruinando más su situación y peor todavía para mi familia".

Las personas que deseen colaborar con cualquier aporte económico pueden comunicarse directamente al número celular 70305863 o realizar transferencias mediante el código QR difundido por la familia en redes sociales.

Investigación policial al 90%

En paralelo al drama familiar, la Dirección Departamental de Tránsito informó que las labores de inteligencia y trabajo de campo permitieron encaminar la identificación del vehículo protagonista y de su conductor.

"Tenemos un 90 por ciento de avance para poder establecer primero el vehículo, el conductor y determinar cuáles hubiesen sido las causas para que este hecho de tránsito se haya suscitado", señaló el director departamental de Tránsito, Edwin Lobatón, quien evitó brindar mayores detalles por estrategia investigativa.

La autoridad policial precisó que el caso es atendido por la División Accidentes de Sacaba y confirmó que el chofer incurrió en el delito de omisión de socorro establecido en el Código Nacional de Tránsito, por lo que será puesto a disposición del Ministerio Público una vez concretada su aprehensión.