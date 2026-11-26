Representantes del sector exportador a nivel nacional se reunieron este miércoles en Cochabamba para evaluar la situación del comercio exterior y denunciaron que al menos cinco empresas del departamento continúan paralizadas debido a que el Ministerio Público mantiene sus instalaciones precintadas en el marco de las investigaciones del denominado caso Maderas.

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, cuestionó la demora de la Fiscalía Antinarcóticos en Cochabamba para levantar estas restricciones, señalando que en el resto del país la mayoría de los precintos ya fueron retirados.

"Al no ver que haya una actitud proactiva por parte de la Fiscalía en Cochabamba, queremos entender qué ha sucedido. Vamos a recibir el informe de parte de la Cámara de Exportadores de Cochabamba y en base a eso tomaremos algunas definiciones de acciones a seguir para poder apoyar a las empresas que hoy se ven perjudicadas por este precintado injusto", manifestó Barriga.

Impacto económico

Durante el encuentro, previo al evento nacional del sector previsto para este jueves, los empresarios reiteraron que las acusaciones vinculadas al caso Maderas quedaron desvirtuadas al no comprobarse la existencia de sustancias controladas en los cargamentos observados.

En ese sentido, Barriga calificó el episodio en el vecino país como un "show mediático" y cuantificó las pérdidas acumuladas para el aparato exportador boliviano. "El daño que hemos calculado supera los mil millones de dólares, es el perjuicio que nos ha causado Chile con el problema de la incautación de madera supuestamente con droga, cuando sabemos que no había", enfatizó el dirigente empresarial.

El sector anunció que solicitará formalmente informes al Ministerio Público para agilizar el desprecintado de las factorías afectadas y permitir la reanudación inmediata de sus operaciones comerciales.