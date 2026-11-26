El cantante colombiano Jessi Uribe llegó a Bolivia para ser el artista principal de la Gran Serenata a Warnes, que se realizará la noche de este jueves 26 de noviembre, como parte de las actividades por el aniversario del municipio.

A su llegada al país, el artista envió un saludo a sus seguidores y posteriormente partió junto al alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, quien personalmente fue a recibirlo para acompañarlo en su traslado.

Foto: Mario Cronenbold

“Ya llegó nuestro amigo Jessi Uribe, el artista principal acaba de llegar y nos vemos en la noche”, expresó la autoridad municipal al confirmar la presencia del cantante en la celebración.

El espectáculo fue anunciado como una actividad totalmente gratuita, con el objetivo de reunir a la población en una noche de música y entretenimiento.

La Gran Serenata a Warnes está prevista para este jueves en el estadio Samuel Vaca Jiménez, donde los fanáticos podrán disfrutar de la presentación del reconocido intérprete colombiano.