La ciudad comienza a vivir el ambiente navideño con música, presentaciones artísticas y actividades que invitan a las familias a participar de las celebraciones de fin de año.

Durante una presentación especial, diferentes grupos llevaron el espíritu de la Navidad al público con canciones y números preparados para esta temporada.

Entre las actividades anunciadas se encuentra el desfile del Club Cockers, que se realizará el próximo 5 de diciembre, a las 17:00, en el Cambódromo. La organización extendió la invitación a la población para que pueda asistir y participar de esta actividad.

La jornada también contará con la participación de la Escuela Élite de Patinaje, que se sumará a las actividades programadas para esa fecha, en una celebración que busca reunir a las familias y dar la bienvenida a la Navidad.