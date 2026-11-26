El municipio de La Guardia solicitará apoyo de la Gobernación de Santa Cruz y del Gobierno nacional para atender las emergencias provocadas por las intensas lluvias, que dejaron viviendas inundadas y familias afectadas en diferentes barrios.

El alcalde de La Guardia, Jorge Junior Morales, realizó una inspección en las zonas afectadas y verificó los daños ocasionados por las precipitaciones.

Ante la magnitud de las emergencias, anunció que el municipio se declarará en emergencia y desastre para gestionar recursos y reforzar las labores de asistencia.

“Le pedimos a la Gobernación, al Gobierno nacional, que nos puedan ayudar. Nosotros vamos a declarar una zona de desastre y emergencia para poder activar los recursos”, manifestó la autoridad edil.

Morales informó que el municipio atendió diferentes contingencias relacionadas con el ingreso de agua a las viviendas y las inundaciones en varios barrios. Explicó que algunas familias necesitan ser evacuadas, mientras que en otros sectores se requiere retirar el agua acumulada en sus domicilios.

El alcalde señaló que se desplegó a todo el personal municipal y la maquinaria disponible para responder a las necesidades de la población y atender los puntos más afectados.

Sin embargo, advirtió que los recursos del municipio son insuficientes para cubrir todas las emergencias, por lo que insistió en la necesidad de recibir apoyo de las autoridades departamentales y nacionales para asistir a las familias damnificadas.