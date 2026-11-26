A un mes de la Navidad, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) intensifica los preparativos festivos con nuevas apuestas visuales y logísticas en distintos puntos de la ciudad. Entre las principales novedades destacan la señalización horizontal navideña en pasos peatonales, la incorporación de globos gigantes para el desfile y la apertura de la tradicional feria en la laguna Alalay.

Señalización navideña y más de 11 millones de luces

De acuerdo con el secretario de Infraestructura del GAMC, Hugo Sánchez, la municipalidad innova este año con señalización horizontal temática en pasos de cebra y vías clave, como la avenida Julio León Prado —que conecta directamente con quienes llegan desde el aeropuerto—, la plaza principal y El Prado.

El despliegue lumínico contempla más de 11 millones de foquitos distribuidos en diferentes sectores, manteniendo los espacios tradicionales y ampliando la cobertura hacia el norte, el centro y la zona sur, incluida la avenida Suecia, además del Cristo de la Concordia. Según el municipio, el encendido general está previsto para el 1 de diciembre, con una prueba piloto en la plaza principal.

"Estamos en la ciudad con pasos peatonales con temáticas navideñas, la instalación de 11 millones de foquitos y la novedad que son los globos navideños para el desfile", destacó Sánchez al resumir los avances del montaje.

La agenda municipal incluye el desfile navideño programado para el 18 de diciembre. Según adelantó Sánchez, las distintas secretarías municipales —incluida Obras Públicas— trabajan en la elaboración de carrozas, mientras que los globos gigantes debutarán como uno de los principales atractivos del recorrido.

Feria navideña: ingreso desde el 1 de diciembre e inauguración el 7

En paralelo, el recinto ferial de la laguna Alalay ajusta los últimos detalles operativos para recibir a más de 5.000 comerciantes a partir del martes 1 de diciembre, con miras a la inauguración oficial el 7 de diciembre.

El director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, explicó que los trabajos previos se enfocan en garantizar condiciones de orden y servicio para visitantes y vendedores:

Servicios y logística: control de tarifas de parqueo (sin incremento respecto al año pasado), baños, seguridad, provisión de agua y logística vinculada a las actividades navideñas.

Control de puestos: los más de 5.000 comerciantes registrados deben presentar sus listas correspondientes, sin permitir el ingreso de personas nuevas que no formaban parte de la feria, aunque sí se habilitará el paso a artistas eventuales (como malabaristas o personas disfrazadas).

Con estas acciones, la alcaldía busca consolidar el ambiente festivo en los espacios públicos de Cochabamba durante todo diciembre.