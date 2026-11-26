La Gestora Pública realizará este jueves 26 de noviembre un webinar gratuito para informar a la población sobre el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE II).

La actividad está dirigida al público en general y se desarrollará a partir de las 12:00, bajo la modalidad virtual mediante la plataforma Zoom.

El encuentro tiene como objetivo brindar información sobre el funcionamiento y los aspectos más importantes del PEPE II, además de permitir que los participantes conozcan los detalles de este programa.

Las personas interesadas pueden registrarse a través del siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/FiDd_p2-QLK2wlLAZxBY1g.

La Gestora informó que se entregará un certificado de participación a quienes formen parte de esta actividad.