Alcaldía de La Paz atiende 10 emergencias diarias por lluvias; la zona Periférica fue la más afectada

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), a través de su Secretaría de Resiliencia, informó este miércoles a Red Uno, sobre el incremento de casos de emergencia atendidos tras las persistentes precipitaciones que azotan la urbe.

Según el reporte oficial, se han llegado a registrar hasta 10 avisos de auxilio en una sola jornada, siendo el pasado lunes el día con mayores casos atendidos para los equipos de respuesta inmediata.

Juan Pablo Palma, titular del área, explicó que la saturación de los suelos y la falta de mantenimiento preventivo en infraestructuras privadas han sido los detonantes de los incidentes en hogares.

"Los problemas mayores en viviendas se vieron relacionados con la obstrucción del sistema de alcantarillado sanitario y doméstico, así como la mala conducción de aguas pluviales", manifestó la autoridad, instando a la población a revisar sus conexiones internas.

En el espacio público, la situación más compleja se reportó en la zona periférica, donde el personal municipal tuvo que intervenir de emergencia para evitar daños estructurales mayores y garantizar la seguridad de los vecinos.

Uno de los puntos más alarmantes expuestos por Palma es la naturaleza geográfica de La Paz, que convierte las lluvias en fenómenos de alto impacto. La ciudad presenta dos características críticas: una red densa de ríos, quebradas y vertientes, sumada a un desnivel topográfico extremo.

Altitud en la cabecera: 4.300 metros sobre el nivel del mar (sector alto del río Choqueyapu).

Altitud en el sector bajo: 3.100 metros (cerca del río La Paz).

Diferencia de nivel: 1.200 metros de caída vertical.

"El agua llega de la parte alta a la baja en apenas 20 minutos. Este desnivel le confiere al caudal mucha energía y una velocidad que termina haciendo más daño a las infraestructuras", afirmó Palma. Esta combinación de factores naturales y climáticos incrementa el riesgo de deslizamientos e inundaciones repentinas en los barrios ubicados en las cuencas bajas.

La Alcaldía prevé que los casos de emergencia aumenten proporcionalmente al incremento de las lluvias. Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones, limpiar canaletas y bajantes para evitar la acumulación de agua en techos.

No desechar basura en ríos o sumideros, ya que esto provoca el desborde de las aguas pluviales hacia las vías.

