La Alcaldía de La Paz informó que los buses PumaKatari y ChikiTiti mantendrán sus tarifas actuales y operarán con normalidad en todas sus rutas y horarios, pese a la actualización del precio del litro de diésel a Bs 20,57.

El secretario municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana, Iván Revollo, confirmó que no habrá modificaciones en el precio de los pasajes y aseguró que el servicio continuará sin interrupciones.

“Tal como nuestro alcalde César Dockweiler ha garantizado las tarifas, ratificamos las mismas en todas nuestras rutas y horarios. La tarifa que está establecida se va a mantener y por eso la población debe estar tranquila”, afirmó.

Revollo explicó que los equipos técnicos y financieros realizan una evaluación del impacto económico del ajuste en el precio del combustible, mientras se implementan medidas internas de optimización para garantizar la continuidad del servicio.

Por su parte, el gerente del Servicio de Transporte Municipal (STM), Javier Muñoz Najar Bisbal, señaló que el nuevo costo del combustible representa un desafío adicional; sin embargo, remarcó que la prioridad es proteger a los pasajeros.

“Nuestra prioridad como sistema es garantizar la continuidad y regularidad del servicio, evitando que el incremento del precio del combustible recaiga directamente sobre nuestros usuarios”, sostuvo.

Fuente: ABI.