Un pequeño de apenas cuatro años se convirtió en protagonista de uno de los videos más virales de las últimas horas, luego de que su participación en una competencia de ciclismo en Tarija despertara la admiración de cientos de usuarios en redes sociales.

El protagonista es Tomás, cariñosamente llamado Tomasito, quien sorprendió por la habilidad y seguridad con la que pedaleaba durante un campeonato nacional de ciclismo de pista.

Pero no fue únicamente su velocidad lo que llamó la atención. Al otro lado de la pista se encontraba su padre, Sergio, quien lo alentaba con entusiasmo durante la carrera, protagonizando uno de los momentos más emotivos del video.

Tras la difusión de las imágenes, el programa Que No Me Pierda, de Red Uno, logró conversar con los protagonistas de esta historia que emocionó a los internautas.

Desde Tarija, Sergio y su pequeño hijo participaron en una entrevista en la que compartieron detalles de su pasión por el ciclismo.

"Estamos muy contentos aquí, disfrutando. Como le digo siempre, el mejor regalo que la vida me ha dado", expresó el orgulloso padre al referirse a Tomasito.

Durante la conversación, el pequeño también respondió a las preguntas de la presentadora, quien quiso conocer cómo se sentía después de la competencia.

"¿Cómo te sentís después de la carrera?", le preguntaron.

"Más o menos", respondió Tomasito con la espontaneidad propia de su edad, provocando un momento de ternura durante la entrevista.

Sergio contó que el amor de su hijo por el ciclismo comenzó desde muy pequeño, prácticamente cuando dio sus primeros pasos.

Según relató, Tomasito siempre mostró una especial afinidad por las bicicletas, convirtiendo esta actividad en una parte importante de su vida cotidiana.

"Desde que empezó a caminar ya tenía la bicicleta. A comparación de otros niños, a él le gusta. Siempre vamos a entrenar, siempre andamos en el tema de la bicicleta", explicó su padre.

El pequeño es hijo único y cuenta con el acompañamiento de Sergio, quien disfruta compartir con él los entrenamientos y las competencias.

Además de demostrar sus habilidades sobre dos ruedas, Tomasito protagonizó una escena que refleja el vínculo entre padre e hijo.

En el video viral se escucha a Sergio animándolo con emoción mientras el pequeño avanza por la pista.

Su entusiasmo y la determinación del niño convirtieron una competencia deportiva en una historia familiar que despertó admiración y cariño.