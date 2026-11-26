El Bono PEPE II ya comenzó a pagarse en Bolivia y miles de personas podrán acceder a este apoyo económico de Bs 750, distribuido en tres cuotas bimestrales de Bs 250.

El beneficio forma parte del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II y está dirigido a determinados grupos de la población que ya se encuentran registrados en programas sociales priorizados.

Una de las principales ventajas es que no necesitas realizar una inscripción previa. Sin embargo, antes de acudir a una entidad financiera, es importante verificar si estás habilitado y conocer los requisitos para evitar contratiempos.

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Mujeres gestantes: beneficiarias del Bono Juana Azurduy. En el caso de menores de edad, el cobro se realiza mediante un titular acreditado.

Estudiantes: alumnos de unidades educativas fiscales y de convenio. El cobro corresponde a sus padres, madres o tutores, cuando son menores de edad.

Personas con discapacidad: quienes tengan discapacidad grave o muy grave y estén registradas, además de personas con discapacidad visual que reciben el bono anual de indigencia.

Adultos mayores: beneficiarios de la Renta Dignidad que no reciben una jubilación, quienes tienen un calendario especial de pago desde diciembre de 2026.

Niñas, niños y adolescentes en centros de acogida: también están contemplados quienes viven en casas cuna o centros penitenciarios, mediante una persona legalmente habilitada.

El desembolso comenzó el lunes 23 de noviembre de 2026, mediante un cronograma escalonado organizado según el día de nacimiento del beneficiario.

La distribución avanza progresivamente desde el día 1 hasta el 30.

En el caso de los adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no cuentan con jubilación, el pago tiene un calendario especial que comienza en diciembre de 2026.

Para evitar viajes innecesarios al banco, prepara los siguientes documentos:

Cédula de identidad original y vigente.

Fotocopia de la cédula, firmada y con un número de celular o teléfono de referencia, si la entidad financiera lo solicita.

Fotocopia del carnet de discapacidad, cuando corresponda.

Documentación que acredite la tutela o representación legal, en caso de cobrar por menores de edad u otras personas representadas.

El Bono PEPE II contempla un total de Bs 750 por beneficiario, distribuidos de la siguiente manera:

Primer pago: Bs 250.

Segundo pago: Bs 250.

Tercer pago: Bs 250.

En total, son tres cuotas bimestrales que buscan brindar apoyo económico a los sectores priorizados.