Los beneficiarios del Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) que no puedan acudir a cobrar los Bs 250 en la fecha que les corresponde no perderán el beneficio.

La Gestora Pública informó que el pago podrá realizarse cualquier día posterior, por lo que no es obligatorio presentarse exclusivamente en la jornada asignada.

El desembolso comenzó el lunes 23 de noviembre y se realiza de manera progresiva, tomando en cuenta la fecha de nacimiento de los beneficiarios. Este mecanismo busca organizar la atención en las entidades financieras habilitadas para evitar aglomeraciones durante el periodo de pago.

De acuerdo con el cronograma, el primer día fueron habilitadas las personas nacidas entre el 1 y el 23 de noviembre. El martes 24 se amplió el rango hasta quienes cumplen años en esa fecha y el miércoles 25 se incorporó a las personas nacidas ese día.

Sin embargo, quienes no pudieron acudir durante la jornada que les correspondía pueden presentarse posteriormente para retirar el dinero, sin perder el monto asignado.

El PEPE II contempla tres desembolsos de Bs 250 cada dos meses, hasta completar un total de Bs 750 por beneficiario. El segundo pago está previsto para el 23 de enero de 2027, mientras que el programa se extenderá hasta abril de ese año.

Para realizar el cobro, los beneficiarios deben presentar únicamente su cédula de identidad vigente en las entidades financieras habilitadas. No necesitan realizar una inscripción previa ni presentar fotocopias del documento.

Las personas que tengan dudas sobre su habilitación pueden consultar a través del portal oficial de la Gestora Pública, en www.gestora.bo, o comunicarse con la línea gratuita 800 10 1070.