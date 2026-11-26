Las intensas lluvias y la crecida de los ríos provocaron el desplome de un puente vehicular provisional en el sector de Sewenkas, municipio de Totora. Varias comunidades quedaron sin conexión terrestre.
26/11/2026 10:34
Escuchar esta nota
Un puente vehicular provisional ubicado en el sector de Sewenkas, en los Yungas de Vandiola, municipio de Totora, Cochabamba, colapsó cerca de las 03:00 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, debido a las intensas lluvias y la crecida de los ríos.
El desplome dejó a más de 500 familias y varias comunidades incomunicadas, luego de que la estructura cediera y bloqueara el paso vehicular hacia esta región.
El puente caído había sido habilitado de manera provisional tras anteriores colapsos registrados en la zona. Sin embargo, las persistentes precipitaciones y el aumento del caudal de los ríos volvieron a afectar la conexión terrestre.
Mientras tanto, equipos de emergencia y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba realizan una evaluación de los daños para determinar las acciones necesarias.
La situación mantiene en alerta a las comunidades, debido a que los pronósticos advierten que las lluvias y las crecidas de ríos podrían continuar hasta el fin de semana.
Mira la programación en Red Uno Play