Un puente vehicular provisional ubicado en el sector de Sewenkas, en los Yungas de Vandiola, municipio de Totora, Cochabamba, colapsó cerca de las 03:00 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, debido a las intensas lluvias y la crecida de los ríos.

El desplome dejó a más de 500 familias y varias comunidades incomunicadas, luego de que la estructura cediera y bloqueara el paso vehicular hacia esta región.

El puente caído había sido habilitado de manera provisional tras anteriores colapsos registrados en la zona. Sin embargo, las persistentes precipitaciones y el aumento del caudal de los ríos volvieron a afectar la conexión terrestre.

Mientras tanto, equipos de emergencia y personal de la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Cochabamba realizan una evaluación de los daños para determinar las acciones necesarias.

La situación mantiene en alerta a las comunidades, debido a que los pronósticos advierten que las lluvias y las crecidas de ríos podrían continuar hasta el fin de semana.