El ministro de Educación, Erick Sanjinés, cuestionó al Magisterio Urbano por sumarse a la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para este viernes, que tiene como propósito manifestarse en contra del incremento del precio del diésel.

"¿Cómo es posible que estén hablando del incremento del diésel cuando tenemos resultados educativos que son una verdadera catástrofe?", enfatizó.

La autoridad consideró que los dirigentes del sector educativo deberían concentrar sus demandas en mejorar la enseñanza y atender los bajos resultados de aprendizaje, en lugar de incorporar a sus reivindicaciones el rechazo al incremento del precio de los carburantes.

"Que de los incrementos del diésel hablen, pues, los dirigentes de los choferes, los dirigentes del transporte, y ellos hablen de educación", manifestó Sanjinés, quien acusó a la dirigencia sindical de anteponer intereses políticos e ideológicos a las necesidades de los estudiantes.

El ministro recordó que los resultados del estudio regional de la Unesco evidenciaron serias deficiencias en el sistema educativo. Explicó que, en sexto de primaria, solo dos de cada diez estudiantes alcanzan las competencias necesarias en lectura y apenas uno de cada diez lo consigue en matemáticas.

Ante este panorama, señaló que el Gobierno cuenta con propuestas de nivelación de aprendizajes, materiales para los estudiantes y guías para los docentes, pero lamentó que no se pueda avanzar en su aplicación debido a la falta de diálogo con el Magisterio.

Sanjinés afirmó que las conversaciones con los maestros están interrumpidas y que la dirigencia habría instruido a sus afiliados a no participar en las mesas de negociación convocadas por el Ministerio de Educación. También cuestionó que los representantes sindicales no asistieran a una mesa técnica con el sector rural para abordar la institucionalización de autoridades educativas.

Denuncia intereses de la dirigencia sindical

La autoridad también acusó a parte de la dirigencia del Magisterio de buscar mantener privilegios mediante su participación en la selección de autoridades educativas y la distribución de nuevos ítems.

"El problema está con la dirigencia, aquella dirigencia que no quiere perder sus privilegios", sostuvo, al señalar que algunos representantes sindicales intentarían influir en la designación de cargos para favorecer a personas afines y posteriormente exigirles respaldo a sus medidas de presión.

Sobre la alianza entre el Magisterio y la COB para esta movilización, Sanjinés consideró que responde a intereses políticos y cuestionó que ambos sectores, que anteriormente tuvieron diferencias, ahora unan fuerzas para protestar contra el Gobierno.

La marcha está prevista para este viernes, a las 14:00, con concentración en el Multifuncional. Los movilizados prevén avanzar hasta la sede de Gobierno y realizar un mitin frente al Ministerio de Educación. Entre sus demandas están el rechazo a la descentralización educativa y al incremento del precio del diésel.