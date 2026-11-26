Más de 20 barrios del municipio de La Guardia resultaron afectados por las intensas lluvias, que provocaron inundaciones y dejaron a varias familias con agua dentro de sus viviendas.

El alcalde Jorge Junior Morales anunció que el municipio se declarará en emergencia y desastre ante los daños, el riesgo de desborde del río y los problemas de acceso en diferentes distritos.

La autoridad informó que durante la jornada anterior se registraron inundaciones en distintos sectores y que los equipos municipales lograron atender siete barrios donde el agua ingresó a las viviendas. Uno de los sectores más afectados es el barrio Oasis, ubicado en el distrito 3, donde varias familias sufrieron las consecuencias de la acumulación de agua.

"Son muchas familias en diferentes distritos. La Guardia cuenta con seis distritos y de los seis, tenemos cuatro con emergencia", explicó Morales.

El alcalde advirtió que la situación podría agravarse por la amenaza de desborde del río en sectores como Nueva Esperanza, Rancho Chico, el kilómetro 16 y Laguna Azul.

"Estamos con riesgo de que se caigan nuestros puentes y también riesgo de que se nos desborde el río", alertó.

Ante la magnitud de las afectaciones, el municipio solicitó apoyo a la Gobernación cruceña y al Ministerio de Defensa, principalmente con maquinaria pesada para atender las emergencias y recuperar los caminos afectados. Morales indicó que el gobierno departamental comprometió el envío de una excavadora para reforzar los trabajos.

Además, señaló que se necesitan mayores recursos para atender a las familias damnificadas y reducir los riesgos en las zonas vulnerables.