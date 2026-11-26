La crecida repentina de una quebrada en el municipio de El Torno, en Santa Cruz, dejó atrapada durante varias horas a Hilda Durán, una maestra que diariamente recorre este camino para llegar a su unidad educativa, ubicada en el distrito 6. La docente logró ponerse a salvo después de permanecer aislada por el aumento del caudal provocado por las intensas lluvias.

Según relató, llegó a su unidad educativa durante la mañana, pero, debido a las persistentes lluvias, decidió regresar alrededor de las 7:40. Sin embargo, cuando intentó cruzar el paso de la quebrada, el nivel del agua había subido considerablemente y le impidió continuar su camino.

La maestra permaneció resguardada debajo de unos árboles hasta aproximadamente las 12:20, cuando un vecino llegó al lugar y le brindó alojamiento en su vivienda.

"Llegaron los bomberos, los rescatistas, pero no se pudo hacer nada porque el agua estaba harto. No tenían ninguna cuerda para agarrarse ni nada, así que se volvieron", explicó Durán.

La docente también señaló que tomó previsiones con sus estudiantes para evitar que quedaran expuestos a las mismas condiciones. Se comunicó con los padres de familia y les pidió que no enviaran a los niños a clases debido a la lluvia y al incremento de las quebradas.

Durán advirtió que la zona no cuenta con un puente que garantice el paso seguro durante la temporada de lluvias. Indicó que existe un proyecto para construir cuatro puentes, además de una propuesta de desvío en el sector de Playón, pero los trabajos no avanzan por falta de recursos y gestiones.

"Pedirle a las autoridades que hagan su trabajo, que pidan. Si no hay recursos, que busquen recursos, porque personas de buen corazón hay, que pueden facilitar, donar los implementos para realizar esos trabajos de los puentes", manifestó.