La ciudad de Cochabamba se prepara para recibir una de las temporadas más esperadas del año con millones de luces, figuras gigantes y decoraciones que transformarán sus calles y espacios públicos en escenarios llenos de magia y espíritu navideño.

La Alcaldía de Cochabamba alista el encendido oficial para este 1 de diciembre de 2026, con más de 11 millones de foquitos y 22 figuras gigantes que vestirán de fiesta distintos puntos de la ciudad. Mientras tanto, se realizan pruebas de iluminación y conexiones eléctricas en plazas y avenidas para dejar todo listo para la gran inauguración.

Entre las novedades de esta gestión destacan los adornos luminosos, los pasos peatonales y la señalización vial con temática navideña. Además, el tradicional desfile de fin de año tendrá un atractivo especial: la incorporación de globos gigantes que promete sumar color y espectáculo a la celebración.

Foto GAMC.

Uno de los principales atractivos estará en el Cristo de la Concordia, donde se instalará un árbol navideño de gran tamaño y se realizarán proyecciones nocturnas de mapping, que darán un toque especial a este emblemático escenario de la ciudad.

La decoración también llegará al corazón de Cochabamba, con iluminación en la plaza 14 de Septiembre, la plaza Colón y la avenida El Prado. Otros puntos contemplados son la plaza Julio León Prado, en el camino al aeropuerto; las avenidas Libertador, Bolívar y Simón López, además de la zona sur, donde se instalarán adornos y un árbol navideño en la avenida Suecia, junto con decoraciones en las avenidas Humberto Asín y Pisiga.

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El alcalde Manfred Reyes Villa realizó una inspección a los trabajos de iluminación en la plaza principal, donde verificó el avance de las instalaciones. Durante el recorrido anunció que Cochabamba buscará convertirse en la «ciudad de la Navidad», con una propuesta pensada para que familias cochabambinas y visitantes del interior del país recorran y disfruten los adornos en calles, avenidas, parques y plazuelas.

La propuesta también contempla espacios como la Plaza de las Banderas, la avenida Suecia y el Cristo de la Concordia, que formarán parte del circuito navideño.

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Cochabamba se alista para encender millones de luces y llenar de alegría sus calles en una Navidad que promete sorprender a grandes y pequeños.