Angelina Jolie y Brad Pitt alcanzaron este miércoles un acuerdo para resolver una demanda por la venta de su antigua bodega de vinos en Francia, una disputa legal que destapó las acusaciones de comportamiento abusivo por parte del actor estadounidense.



"Hemos llegado a un acuerdo extrajudicial en beneficio de nuestra familia y no haremos más comentarios al respecto", declararon los representantes de Jolie y Pitt en un escueto comunicado difundido en la prensa estadounidense.



La batalla legal para resolver uno de los litigios más polémicos de Hollywood comenzó en 2022 en un tribunal de Los Ángeles (California), cuando Pitt demandó a Jolie por querer vender sin su consentimiento su parte del viñedo Chateau Miraval que compraron a partes iguales.

Fotografía de archivo que muestra a los actores estadounidenses Brad Pitt (d) y Angelina Jolie, en el Festival de Cine de Cannes (Francia). EFE/Christophe Karaba



La pareja adquirió esta bodega en 2008 por 45 millones de euros, con su correspondiente mansión, en la Provenza (sureste de Francia), donde años después se casaron y disfrutaron de varias vacaciones en familia junto a sus seis hijos.



El actor exigía 35 millones de dólares en concepto de daños, al considerar que la actriz rompió un acuerdo por el que se comprometieron a no vender sus acciones sin conocimiento del otro.



La protagonista de 'Maléfica' respondió con una contrademanda en la que acusó a su exmarido de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en el año 2016, y que tal comportamiento llevó a Jolie a solicitar el divorcio.

Fotografía de archivo que muestra a los actores estadounidenses Brad Pitt (d) y Angelina Jolie, en el Festival de Cine de Cannes (Francia). EFE/Ian Langsdon



Tras ese incidente, el oscarizado intérprete fue investigado por el FBI por un presunto abuso de menores, pero las autoridades decidieron no presentar cargos penales contra él.



A lo largo de su batalla legal, la intérprete ha acusado a su exmarido de tratar de callarla y de utilizar la demanda para encubrir errores de los que fue culpable durante su matrimonio.



Pitt y Jolie coincidieron en el rodaje de la película de acción 'Mr. & Mrs. Smith', que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de la estrella de 'Friends' Jennifer Aniston.



Su romance se dio a conocer entonces, se casaron en 2014 y tras una tormentosa relación un juez les declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se cerró hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos. EFE

