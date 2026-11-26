Dos pequeñas crías de yaguarundí, un felino silvestre poco conocido y considerado casi amenazado en Bolivia, reciben atención especializada en el centro de custodia Passiflora, en San Buenaventura, luego de que una familia de Palos Blancos las rescatara del campo al no regresar su madre. Ahora cumplen un protocolo que busca mantener abierta la posibilidad de que, cuando alcancen la madurez necesaria, vuelvan a su hábitat natural.

El yaguarundí es un felino de tamaño mediano, de cuerpo alargado y esbelto, patas cortas, orejas pequeñas y redondeadas, y una cola muy larga. Su pelaje puede ser gris, negro, marrón, rojizo o amarillo leonado, una variedad de colores que hace que ejemplares de una misma especie tengan apariencias distintas.

“A fines de octubre, primeros días de noviembre, recibimos una llamada de una familia de Palos Blancos que había rescatado del campo una parejita de yaguarundís bebés. Ellos esperaron por la madre, actuaron correctamente, la madre no volvió, entonces llamaron y solicitaron hacer la entrega”, contó Vicky Ossio, cofundadora de Senda Verde y Passiflora.

En coordinación con la Gobernación de La Paz, los dos hermanitos fueron recogidos y trasladados inicialmente a Senda Verde, donde permanecieron tres días. Después llegaron al centro Passiflora, en el municipio de San Buenaventura, donde recibirán atención especializada durante varios meses.

“Son muy pequeñitos, pero potencialmente podrían liberarse. Entonces vamos a trabajar con ellos un protocolo durante algunos meses y ojalá todo salga bien, de manera que podamos eventualmente devolverlos a su hábitat”, explicó Ossio.

La situación de esta especie también refleja cuánto falta por conocer sobre ella. En las ediciones de 1996 y 2003 del Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia, el yaguarundí figuraba como no evaluado, mientras que en la publicación de 2009 fue clasificado con datos insuficientes. Recién en la edición de 2026 recibió la categoría casi amenazada.

Pese a su amplia distribución en los nueve departamentos del país y a los registros de su presencia en distintas regiones, el yaguarundí es considerado una especie rara. Además, todavía no existen estimaciones de densidad ni evaluaciones sólidas sobre el tamaño de sus poblaciones.

Entre sus principales amenazas figuran la pérdida y degradación de su hábitat por la deforestación y las quemas para habilitar tierras agrícolas. También enfrenta la cacería por represalia cuando ataca ocasionalmente animales de corral, además de los riesgos que representan los perros ferales, tanto por posibles ataques como por la transmisión de enfermedades.

La Gobernación de La Paz realiza el seguimiento de ambos ejemplares en Passiflora, como parte de las acciones de coordinación y apoyo a los centros de custodia de fauna silvestre.

“Como Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, estamos haciendo el seguimiento correspondiente de estos dos ejemplares de yaguarundís (…) para su posterior liberación en su hábitat correspondiente”, señaló Rosmery Caballero Bautista, directora de Cambio Climático y Gestión de Recursos Hídricos.

Por ahora, las dos crías permanecerán bajo cuidados especializados y un protocolo que busca darles la oportunidad de desarrollarse sin perder la posibilidad de volver a la naturaleza.

Fuente: ABI.