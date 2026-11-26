Rubén Aparicio Villarroel fue trasladado este jueves al Tribunal Disciplinario Policial (TDP) de La Paz para participar en una audiencia por un proceso administrativo interpuesto por la institución en su contra.

Aparicio permanece recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, después de que el 3 de octubre de 2026 la Justicia determinara su detención preventiva por seis meses, dentro de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de sustancias controladas.

¿En qué casos estpa involucrado Aparicio?

El oficial fue aprehendido la noche del 30 de septiembre de 2026 en la ciudad de La Paz, a partir de información financiera y antecedentes investigativos relacionados con las actividades de Marset en Bolivia.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó entonces que, después de su aprehensión, Aparicio proporcionó información que permitió vincular a otras autoridades del Ministerio Público con la investigación.

La imputación incluyó también al entonces fiscal general, Roger Mariaca, al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y al fiscal superior Martín Irusta. La hipótesis del Ministerio Público apunta a una presunta organización que habría brindado protección a Marset y facilitado información sobre operativos en su contra.

Entre los elementos mencionados en la investigación figuran videos y declaraciones atribuidos a Marset, además de informes financieros y otros antecedentes. Las acusaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.

Su situación judicial

Aparicio cumple seis meses de detención preventiva en Chonchocoro, medida dispuesta el 3 de octubre de 2026. No tiene una sentencia condenatoria dentro del caso Roma, por lo que su situación corresponde a una medida cautelar mientras continúan las investigaciones.