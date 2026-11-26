Las lluvias ponen en alerta a los transportistas en el departamento del Beni. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) dispuso el cierre total de la circulación para vehículos medianos y pesados en dos tramos de la Red Vial Fundamental, debido a las precipitaciones pluviales registradas en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción se aplicará este jueves 26 de noviembre de 2026, desde las 06:00 hasta las 12:00, en los siguientes sectores:

San Ignacio de Moxos – Puerto Varador: sectores río Mamoré y Los Puentes – Villa Isora.

San Javier – Honolulo – San Ramón – La Moroña.

La ABC advirtió que el horario de cierre podría ampliarse si persisten las condiciones climáticas desfavorables, por lo que recomendó a los transportistas tomar previsiones y evitar circular por estos sectores durante el periodo de restricción.

Asimismo, informó que mantiene personal y maquinaria desplegados para atender posibles emergencias y realiza un monitoreo permanente del estado de las carreteras, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Publicación ABC.