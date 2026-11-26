Las confederaciones del transporte sindicalizado y libre realizarán este jueves ampliados de emergencia simultáneos en los nueve departamentos del país para definir medidas de presión frente al incremento del precio del diésel, que entró en vigencia el pasado 24 de noviembre y fijó el litro del carburante en Bs 20,57.

El ajuste representa un incremento de Bs 2,62 respecto al precio anterior y responde al nuevo esquema establecido mediante decreto, que contempla variaciones del costo del combustible en función de los precios internacionales. Desde el Gobierno se pidió tranquilidad a la población y se señaló que existe la posibilidad de que el precio baje la próxima semana, dependiendo del comportamiento del mercado externo.

Sin embargo, los representantes del transporte expresaron su rechazo al incremento y cuestionaron que el costo del carburante esté sujeto a modificaciones semanales.

"Las confederaciones estamos rechazando categóricamente este incremento último que hizo", manifestó Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Explicaron que las reuniones se desarrollarán de manera simultánea porque los transportistas de los nueve departamentos atraviesan una situación similar y consideran que todos están siendo afectados por igual.

Asimismo, advirtieron que las decisiones que asuma el sector podrían repercutir en la población usuaria, debido a que una eventual actualización de las tarifas del transporte también afectaría el bolsillo de las familias.

Los ampliados definirán las acciones que asumirán frente al incremento del diésel. Entre las medidas de presión anunciadas previamente por el sector están los bloqueos de carreteras, paros y movilizaciones.