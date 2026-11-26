El incremento en el precio del diésel encendió las alarmas en el sector del transporte de Cochabamba. La Cámara Departamental de Transporte expresó su preocupación por el impacto económico de esta medida y pidió al Gobierno instalar mesas técnicas para revisar la fórmula utilizada en el ajuste de los precios.

Luis Jiménez, presidente de la Cámara de Transporte de Cochabamba, explicó que el aumento representa un gasto adicional de aproximadamente Bs 2.500 por cada viaje a Iquique, monto que, según indicó, debe ser asumido directamente por los transportistas.

"Ha aumentado un 14% el precio del diésel y necesitamos, por ejemplo, Bs 2.500 adicionales para un viaje a Iquique. Eso sale de nuestro bolsillo y afecta nuestra recuperación", manifestó.

El dirigente advirtió que la situación podría obligar a algunos transportistas a paralizar temporalmente sus unidades mientras se estabilizan los precios. También alertó sobre posibles despidos, debido a que el sector todavía no ha logrado recuperarse económicamente y, según afirmó, algunos compromisos pendientes no se habrían cumplido.

Jiménez aclaró que el sector estuvo de acuerdo con retirar la subvención a los combustibles, al considerar que mantenerla indefinidamente no era sostenible. Sin embargo, sostuvo que esperaban que los ajustes fueran graduales, con variaciones de centavos, como ocurre en otros países, y no incrementos expresados en bolivianos.

"Nosotros hemos pedido una mesa técnica porque creemos que se debe ajustar la fórmula para el cálculo. El Estado debería demostrar esa voluntad política de que todos salgamos de esto juntos y no solamente sobre las espaldas de uno", reclamó.

Por su parte, Óscar López, vocal de la Cámara Departamental de Transporte, señaló que el incremento del diésel afecta a todo el sector, que nuevamente enfrenta dificultades cuando intenta recuperar su actividad económica.

"Lo del diésel nos afecta a todo el transporte. Estamos tratando de levantarnos y tenemos nuevamente obstáculos. Tenemos un sinfín de problemas como transporte y esto es como una cadena que repercute en todos", expresó.

Ante este panorama, el sector insiste en la necesidad de abrir un espacio de diálogo con las autoridades para revisar los mecanismos de ajuste y evitar que el incremento de los costos termine profundizando la crisis económica del transporte.