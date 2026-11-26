El incremento del precio del diésel, la incertidumbre sobre los costos energéticos y la falta de normas para atraer inversiones mantienen en alerta al sector empresarial. El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, pidió al Gobierno acompañar el ajuste económico con medidas concretas que permitan impulsar la productividad, generar empleo y dar seguridad jurídica a las empresas.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, Antelo señaló que, en poco más de dos meses, el precio del diésel registró un incremento superior al 14%, una situación que repercute no solo en las empresas, sino también en la población y en los diferentes sectores productivos del país.

“En más de dos meses hemos tenido un alza del precio del diésel de más del catorce por ciento (14%)”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que, mientras los ciudadanos y el sector privado asumen los efectos del ajuste económico, todavía no se conozcan las medidas que adoptará el Gobierno para impulsar la actividad productiva.

El representante empresarial sostuvo que la eliminación del subsidio a los combustibles debe estar acompañada de políticas que permitan compensar sus efectos en la economía. Aclaró que el sector privado no está pidiendo retornar al subsidio generalizado, sino contar con condiciones que favorezcan la producción y el crecimiento.

“No se puede mantener el subsidio y no estamos pidiendo volver al subsidio, lo que estamos pidiendo es productividad”, manifestó.

Antelo también expresó su preocupación por la falta de previsibilidad en los precios de los combustibles. Según explicó, en un periodo de pocos meses se anunciaron ocho normativas relacionadas con este tema, lo que dificulta que las empresas puedan calcular sus costos y planificar sus inversiones.

“El empresario, el ciudadano, necesita tener previsibilidad aquí a dos, tres, cuatro meses, entender una fórmula que hoy es bastante compleja para poder determinar precios”, sostuvo.

Ante esta situación, planteó que el Estado debe establecer mecanismos de protección para los sectores más vulnerables que no podrán asumir el impacto de los incrementos. Entre las alternativas mencionó la aplicación de un bono focalizado y medidas que permitan reducir los costos para las actividades productivas.

Cuestiona falta de leyes para atraer inversiones

Otro de los reclamos de Cainco está relacionado con la falta de avances en las normas destinadas a atraer inversiones nacionales y extranjeras. Antelo señaló que la estabilización macroeconómica es necesaria, pero advirtió que no será suficiente si no se acompaña de políticas orientadas al crecimiento.

“Pero hoy pensar solo en estabilizar el país es la mitad del camino”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó la ley de inversiones, que, según indicó, continúa siendo un anuncio del Gobierno. También pidió avanzar en otras propuestas normativas relacionadas con minería, hidrocarburos y asociaciones público-privadas (APP).

El presidente de Cainco aseguró que existen más de 12 propuestas de proyectos de ley de inversiones y cuestionó que hasta el momento no hayan sido debatidas ni aprobadas en la Asamblea Legislativa.

“Es muy claro lo que se necesita, es voluntad política”, expresó. Además, pidió que los legisladores trabajen en el análisis de estas iniciativas y que exista presión desde el Ejecutivo para que puedan avanzar.

A su criterio, estas normas permitirían generar seguridad jurídica, incentivar la llegada de capitales y ofrecer condiciones para que las empresas puedan planificar sus actividades a largo plazo.

Alertan sobre efectos en la producción y el empleo

Antelo también advirtió que el encarecimiento de los combustibles tiene consecuencias en toda la economía, debido a que más del 70% del consumo de diésel está destinado al sector transporte.

Explicó que el incremento de los costos energéticos afecta directamente a la producción y puede obligar a algunos empresarios y emprendedores a reducir sus actividades, cambiar de rubro o trabajar únicamente para subsistir.

“El plan y el objetivo según el Presupuesto General del Estado es no sobrepasar las dos cifras de la inflación, pero lamentablemente el costo del combustible tiene un impacto directo a la producción”, señaló.

En esa línea, pidió que las autoridades no se limiten a explicar las variaciones del precio internacional de los combustibles, sino que también tomen en cuenta sus efectos en los costos de producción y en los precios de la canasta familiar.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de prestar atención a la situación energética del país, especialmente por las reservas de gas y la dependencia de este recurso en diferentes actividades económicas.

Piden transparencia en la calidad de los combustibles

Consultado sobre los cuestionamientos a la calidad de los cargamentos de crudo, el presidente de Cainco sostuvo que el sector energético necesita mayores niveles de transparencia, control y trazabilidad.

Señaló que las empresas, transportistas y ciudadanos deben tener garantías de que los combustibles que llegan al país cumplen con los estándares de calidad y no representan riesgos para los vehículos, la industria o las plantas de generación.

Antelo insistió en que el Gobierno debe acompañar el ajuste económico con decisiones concretas y urgentes.“Hay que reducir el gasto público, hay que aperturar al sector privado para que pueda generar esa otra parte de crecimiento y desarrollo, pero con normativas que acompañen”.