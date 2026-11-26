El Gobierno aprobó un fideicomiso de Bs 800 millones destinado a fortalecer a los pequeños y medianos productores y a los sectores vinculados a la cadena productiva, mediante créditos con tasas de interés preferenciales y plazos de hasta ocho años, informó este jueves el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro.

La autoridad explicó que los financiamientos tendrán dos modalidades: una tasa del 6% a un plazo de 12 meses para capital de trabajo y otra del 6,5% con un plazo de hasta ocho años para capital de inversión.

"Lo que el Gobierno está privilegiando es el acceso a los sectores productivos para poder activar la economía, hacer de que los pequeños productores puedan volver a generar trabajo, generar economía", sostuvo Navarro.

El fideicomiso está dirigido a productores agropecuarios, agricultores que necesitan adquirir semillas, abonos y otros insumos, además de transportistas que prestan servicios a las actividades agropecuarias y requieren renovar sus unidades de trabajo.

También podrán acceder pequeños productores de madera, carpinteros y otros emprendimientos vinculados a la generación de economías de pequeña escala. En cambio, los grandes productores no están contemplados en este programa, debido a que cuentan con otras líneas de financiamiento.

Acceso a los créditos

Navarro señaló que los recursos fueron depositados en el Banco Unión para facilitar su canalización a través de sus agencias en el país. Sin embargo, aclaró que la entidad financiera deberá establecer las condiciones de acceso, las garantías y los mecanismos de aprobación.

Entre las garantías convencionales se contempla la posibilidad de respaldar el crédito con la propia producción o algún activo del solicitante. Según la autoridad, se busca que los procedimientos sean ágiles y permitan atender las necesidades de los productores.

Medidas frente al incremento del diésel

Consultado sobre otras medidas económicas para enfrentar el impacto del incremento de los carburantes, el viceministro indicó que el Gobierno implementó el bono PEPE, de Bs 250 cada dos meses, destinado a apoyar a los sectores más vulnerables frente al aumento de los costos.

Explicó que este beneficio busca compensar parcialmente la diferencia que deben afrontar las familias tras el incremento del precio del diésel.

Asimismo, anunció que el Ejecutivo prevé comenzar en diciembre el pago de deudas pendientes del Estado con proveedores, entre ellos empresas que ejecutaron obras para la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) durante la anterior administración.

Agregó que en enero y febrero se prevé cumplir puntualmente con las planillas de los proyectos de continuidad, con el objetivo de reactivar el sector de la construcción, afectado por el encarecimiento del diésel, la gasolina, el fierro y el cemento.

Ley de Inversiones

Respecto al proyecto de Ley de Inversiones, Navarro confirmó que la propuesta ya fue remitida a la Asamblea Legislativa y se encuentra en el Comité de Planificación. El Ejecutivo espera ser convocado para explicar y analizar el contenido de la normativa.

La autoridad sostuvo que Bolivia necesita atraer inversión extranjera y generar condiciones de seguridad jurídica para incentivar también la inversión de empresarios nacionales, promover la creación de empleos y facilitar la formalización de las actividades económicas.