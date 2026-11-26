Un accidente de tránsito estuvo a punto de convertirse en una tragedia en la carretera a los Valles cruceños, pasando el puente Tarumá, donde un bus salió de la vía e impactó contra un canal de drenaje. El vehículo quedó a pocos metros de caer, pero el conductor logró evitar que terminara dentro del canal.

De acuerdo con el relato de un vecino del lugar, el bus ya presentaba dificultades mientras descendía por la carretera. Según explicó, el motorizado circulaba aparentemente a baja velocidad, pero al pasar por un sector con unos ojos de gato, el motor se apagó y el conductor perdió el control.

“Dice que la flota realmente estaba viniendo medio mal ya de arriba. Se le ha apagado el motor, dice”, contó el testigo.

Consultado sobre si el bus circulaba a gran velocidad, el vecino señaló que no presenció directamente el momento del accidente, pero indicó que, según la versión del conductor, iba despacio. También explicó que el desperfecto habría complicado el control del vehículo.

“No hemos visto; él dice que venía despacio. Pero el problema es que esta movilidad se le apaga y ya no conduce nada porque es electrónico”, manifestó.

El impacto pudo tener consecuencias mucho más graves, ya que cerca del lugar también se encuentran un árbol de gran tamaño y el canal de drenaje. Sin embargo, el conductor consiguió mantener el vehículo fuera de ambos obstáculos.

“Gracias a Dios no ha habido nada. Iba a ser un desastre”, expresó el vecino al recordar lo ocurrido.

Asimismo, destacó que el conductor logró maniobrar en un espacio reducido para evitar que la flota terminara contra el árbol o cayera al canal.

“Sí, el árbol ahí hay, como van a ver, el árbol es grande. Un pequeño espacio ha podido dominarlo como sea el conductor, gracias a Dios. Pero yo lo que les digo a los conductores de esta flota, muchos corren”, señaló.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas heridas. El hecho solo dejó un gran susto entre quienes se encontraban en el sector.

El vecino aprovechó para llamar la atención de los conductores de buses que circulan por esta carretera y pidió mayor precaución, especialmente al momento de realizar adelantamientos.