Un hombre de 50 años fue detenido en Paraguay luego de ser sorprendido por las autoridades mientras manipulaba un cajero automático de una entidad financiera. El equipo tenía la caja metálica violentada y el sujeto llevaba consigo un destornillador y un cuchillo, objetos que presuntamente habría utilizado para intentar abrirlo.

El procedimiento quedó registrado en imágenes que muestran el momento en que el hombre es descubierto por los efectivos policiales. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el sujeto lanza uno de los objetos que tenía en su poder, aparentemente con la intención de deshacerse de él.

En el mismo material audiovisual se observa cómo el hombre trepa y sale del lugar donde se encontraba manipulando el cajero. Sin embargo, al descender, se encuentra con un policía que ya lo esperaba con las esposas listas.

El hombre se pone de espaldas y el efectivo procede a esposarlo. Posteriormente, es retirado del cajero automático y trasladado hasta un vehículo policial.

De acuerdo con los datos del caso, el equipo tenía la caja metálica violentada y el detenido portaba herramientas que presuntamente habría utilizado para intentar abrirlo.

A continuación, el video: