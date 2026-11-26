La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este miércoles por la noche la suspensión de vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Miami (Florida), después de que un avión de carga de FedEx se saliera de la pista, un incidente en el que no se registraron heridos.



La restricción, que comenzó a las 20:16 hora local (01:16 GMT del jueves), fue retirada alrededor de las 22:30, aunque la FAA mantuvo medidas para gestionar las demoras mientras se trabajaba para restablecer la operación del aeropuerto, según medios locales.



El incidente involucró a un avión McDonnell Douglas MD-11 de FedEx, que operaba el vuelo 910 procedente de Memphis (Tennessee) y se salió de la pista por causas que no han sido aclaradas.



El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que no hubo heridos ni traslados médicos.



La interrupción afectó a vuelos con destino a Miami procedentes de varios centros regionales de control aéreo de Estados Unidos, entre ellos los de Miami, Jacksonville, Atlanta, Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.



Las autoridades no habían confirmado todavía la recuperación completa de las operaciones. EFE