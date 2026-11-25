Una avioneta se estrelló en una calle de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, luego de sufrir una falla de motor cuando intentaba aproximarse al aeropuerto Bowman Field. El impactante accidente quedó registrado por una cámara de seguridad.

El siniestro ocurrió la tarde del martes 24 de noviembre de 2026, en inmediaciones de Emerson Avenue, a menos de una milla (aproximadamente 800 metros) de la pista del aeropuerto.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave, un monomotor Beechcraft A36 Bonanza, presentó problemas mecánicos durante la aproximación para aterrizar. Ante la emergencia, el piloto alertó que no lograría llegar a la pista y, poco después, la avioneta chocó contra unos árboles y terminó estrellándose en plena calle.

El accidente dejó a sus dos ocupantes heridos. Uno de ellos fue reportado en estado crítico, mientras que el otro sufrió lesiones graves. Ambos fueron auxiliados y trasladados a centros médicos.

Pero entre la emergencia también hubo una historia de supervivencia: un perro que viajaba a bordo de la aeronave logró salir ileso del accidente y quedó bajo el cuidado de los servicios de control animal.

Pese a la violencia del impacto, no se reportaron personas heridas en tierra ni daños en las viviendas o establecimientos cercanos.