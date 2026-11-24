Al menos 24 mujeres sufrieron violencia feminicida cada día en América Latina y el Caribe en 2025, alertó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En total, el año pasado se registraron al menos 3.386 víctimas de feminicidio o muerte violenta por razón de género en 27 países en Latinoamérica y al menos 5.327 mujeres víctimas de asesinatos frustrados o tentativas de feminicidio en 10 países de la región, según el organismo de Naciones Unidas.

"Aunque se observan diferencias entre países, la ocurrencia de casos de femicidio, feminicidio o muertes violentas persiste como una realidad inaceptable en la región", indicó Cepal en un comunicado.

En casi todos los países con información disponible, las tasas de femicidios frustrados o tentativa de feminicidio superaron las de femicidios consumados.

En Chile, por ejemplo, se registraron 4,0 femicidios frustrados por cada 100.000 mujeres frente a una tasa de 0,4 femicidios consumados, mientras que en Brasil fueron 3,5 frente a 1,4, de acuerdo a los últimos datos recogidos por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de Cepal, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre.

Según el informe, en la mayoría de los países los feminicidios fueron cometidos de forma predominante por parejas o exparejas de la víctima.

De acuerdo a los datos comparables entre siete países, estos hechos pueden afectar tanto a mujeres como a niñas, no obstante, en el 72,9 % de los casos las edades de las víctimas estaban comprendidas entre los 15 y los 44 años.

El estudio también registró 13 feminicidios de niñas menores de 15 años y 22 de mujeres de más de 60 años, además de 30 víctimas embarazadas al momento del crimen.

Entre el 11,9 % y el 33,3 % de las víctimas de feminicidio había presentado una denuncia anterior, y en los seis países que aportaron datos sobre esta cuestión, el 15 % de las mujeres asesinadas contaban con medidas de protección vigentes.

"Estas cifras destacan la necesidad de identificar oportunamente las situaciones de violencia y actuar eficazmente mediante medidas de protección y respuestas institucionales coordinadas", agregó la institución.

EFE