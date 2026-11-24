¡Ni la inundación pudo detener la celebración! Una fiesta realizada en la comuna Libertador Bolívar, en la provincia de Santa Elena, Ecuador, se volvió viral en redes sociales luego de que sus anfitriones decidieran continuar atendiendo a sus invitados pese a que el lugar estaba inundado por las fuertes lluvias.

Un video difundido en redes sociales este domingo 22 de noviembre de 2026 muestra a dos mujeres que, vestidas con trajes de gala, recorrían las mesas para repartir comida mientras el agua les llegaba hasta los tobillos.

Lejos de suspender el festejo, las anfitrionas continuaron con el servicio y trasladaban recipientes con alimentos sobre bandejas, mientras los invitados permanecían sentados en las mesas con los pies bajo el agua.

Con vestidos de gala y el agua hasta los tobillos

Las imágenes muestran a una de las mujeres luciendo un vestido largo que no le impidió continuar atendiendo a los asistentes. La escena estuvo acompañada por la canción Lejos de Ti, del Binomio de Oro de América, que sonaba de fondo mientras repartían la comida.

El video llamó la atención de los usuarios de redes sociales, quienes destacaron la actitud de las protagonistas y su vestimenta en medio de la inundación.

“Esas damas bien puestas”, “con el agua hasta el cuello pero con glamour” y “amo los vestidos largos pese a todo” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.